Раздевалки для хоккеистов НХЛ на Олимпиаде обустроят в трейлерах

Ранее сообщалось, что строительство инфраструктуры для Игр в Италии идет с серьезной задержкой, поэтому хоккеисты НХЛ могут выйти на лед арен, которые не были предварительно протестированы менее крупными турнирами.
По данным ESPN, в международной федерации IIHF не планируют придумывать план Б на случай каких-либо проблем на Олимпиаде-2026 — организация не бронировала дополнительные катки в Швейцарии или Северной Америке, а федерации США и Канады не готовят составы из числа игроков, выступающих за пределами НХЛ.
Одним из нюансов хоккейного турнира станет тот факт, что главная арена вмещает 11 800 зрителей вместо запланированных 14 тысяч. Также сообщается, что раздевалки будут оборудованы в трейлерах, а на лед хоккеистам приходится выходить, идя по матам.
Несмотря на возможные неудобства, хоккеисты команд НХЛ заявили, что не отказываются от своего желания сыграть на Олимпиаде.
«Мы поедем в любом случае», — заявил Брейди Ткачук.
Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.