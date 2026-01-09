Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Лада
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.24
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.30
П2
5.19
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Амур
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
5
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сиэтл
2
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
8
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нэшвилл
2
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
2
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Торонто
2
П1
X
П2

Раздевалки для хоккеистов НХЛ на Олимпиаде обустроят в трейлерах

Представители НХЛ озабочены организацией хоккейного турнира предстоящей Олимпиады.

Источник: iihf.com

Ранее сообщалось, что строительство инфраструктуры для Игр в Италии идет с серьезной задержкой, поэтому хоккеисты НХЛ могут выйти на лед арен, которые не были предварительно протестированы менее крупными турнирами.

По данным ESPN, в международной федерации IIHF не планируют придумывать план Б на случай каких-либо проблем на Олимпиаде-2026 — организация не бронировала дополнительные катки в Швейцарии или Северной Америке, а федерации США и Канады не готовят составы из числа игроков, выступающих за пределами НХЛ.

Одним из нюансов хоккейного турнира станет тот факт, что главная арена вмещает 11 800 зрителей вместо запланированных 14 тысяч. Также сообщается, что раздевалки будут оборудованы в трейлерах, а на лед хоккеистам приходится выходить, идя по матам.

Несмотря на возможные неудобства, хоккеисты команд НХЛ заявили, что не отказываются от своего желания сыграть на Олимпиаде.

«Мы поедем в любом случае», — заявил Брейди Ткачук.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.