Раздевалки для хоккеистов НХЛ на Олимпиаде обустроят в трейлерах

По данным ESPN, в международной федерации IIHF не планируют придумывать план Б на случай каких-либо проблем на Олимпиаде-2026 — организация не бронировала дополнительные катки в Швейцарии или Северной Америке, а федерации США и Канады не готовят составы из числа игроков, выступающих за пределами НХЛ.