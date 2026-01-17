Ричмонд
Американский хоккеист сожалеет из-за того, что россияне не сыграют на Олимпиаде

Американский нападающий «Шанхай Дрэгонс» Нейт Сюсиз выразил сожаление по поводу того, что российские хоккеисты не сыграют на Олимпиаде 2026 года, передает Metaratings.ru.

Источник: РИА "Новости"

«Жаль, что сборная России по хоккею не будет участвовать в Олимпиаде. Хочется, чтобы в Играх участвовали сильнейшие спортсмены, а в России отличные хоккеисты. Надеюсь, что россиян скоро вернут обратно», — сказал Сюсиз.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Зимние Олимпийские игры состоятся в Италии с 6 по 22 февраля.