Ротенберг: «Сборная России будет играть на Олимпиаде! Работаем, чтобы наши дети были готовы к возвращению»

«Сборная России будет играть на Олимпиаде! Это сто процентный факт. Без сборной России нет Олимпиады. Наши дети будут на ней выступать. Поэтому мы сейчас работаем внутри страны, чтобы наши дети были готовы к возвращению. И когда это произойдет, они будут победителями Олимпиад и чемпионатов мира.



Мы занимаемся и улучшаем то, на что можем повлиять. Сейчас мы занимаемся тем, что развиваем хоккей в России! Мы обязательно будем играть на Олимпиадах! Когда именно — это уже другой вопрос. Но нам скажут “возвращаетесь завтра”, мы будем готовы играть», — приводит слова Ротенберга «СЭ».