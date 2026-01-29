Ричмонд
Ротенберг: «Сборная России будет играть на Олимпиаде! Работаем, чтобы наши дети были готовы к возвращению»

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг выразил мнение, что российская команда обязательно вернется на Олимпиаду и будет готова бороться за победу.

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

Российские сборные по хоккею отстранены от участия в международных соревнования с февраля 2022 года.

«Сборная России будет играть на Олимпиаде! Это сто процентный факт. Без сборной России нет Олимпиады. Наши дети будут на ней выступать. Поэтому мы сейчас работаем внутри страны, чтобы наши дети были готовы к возвращению. И когда это произойдет, они будут победителями Олимпиад и чемпионатов мира.

Мы занимаемся и улучшаем то, на что можем повлиять. Сейчас мы занимаемся тем, что развиваем хоккей в России! Мы обязательно будем играть на Олимпиадах! Когда именно — это уже другой вопрос. Но нам скажут “возвращаетесь завтра”, мы будем готовы играть», — приводит слова Ротенберга «СЭ».