Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сент-Луис
1
:
Флорида
1
Все коэффициенты
П1
1.85
X
5.00
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
перерыв
Детройт
0
:
Вашингтон
1
Все коэффициенты
П1
4.10
X
4.10
П2
1.88
Хоккей. НХЛ
2-й период
Баффало
2
:
Лос-Анджелес
0
Все коэффициенты
П1
1.10
X
10.75
П2
36.00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Бостон
2
:
Филадельфия
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.42
П2
14.75
Хоккей. НХЛ
2-й период
Каролина
1
:
Юта
2
Все коэффициенты
П1
4.44
X
3.60
П2
1.95
Хоккей. НХЛ
2-й период
Монреаль
3
:
Колорадо
1
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.00
П2
9.00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нью-Джерси
0
:
Нэшвилл
1
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.30
П2
2.92
Хоккей. НХЛ
2-й период
Питтсбург
2
:
Чикаго
1
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.30
П2
7.17
Хоккей. НХЛ
2-й период
Рейнджерс
0
:
Айлендерс
0
Все коэффициенты
П1
3.18
X
3.15
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
2-й период
Тампа-Бэй
2
:
Виннипег
0
Все коэффициенты
П1
1.16
X
7.93
П2
19.00
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.52
X
5.32
П2
6.14
Хоккей. НХЛ
не начался
Эдмонтон
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Ванкувер
:
Анахайм
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вегас
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сиэтл
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
1
:
Трактор
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
Динамо Мн
1
П1
X
П2

Внутри кипят страсти, вокруг сотни рабочих. В Милане пытаются сдать хоккейную арену к началу Олимпиады

А болельщики требуют вернуть в город хоккейный клуб.

Источник: Спорт-Экспресс

Santa Giulia Ice Hockey Arena. Так полностью звучит название нового дворца спорта в Милане, где пройдут матчи мужского и женского олимпийского хоккейного турниров.

Санта-Джулия — это относительно новый квартал на юго-востоке Милана. Именно там и появился вышеуказанный многофункциональный комплекс, который по окончании мартовской Паралимпиады сменит название, после чего надолго или вообще навсегда забудет про хоккей и начнет принимать у себя концерты и прочие культурно-массовые мероприятия. Первое такое пройдет 6 мая: там выступит знаменитый на всю Италию рок-музыкант Лучано Лигабуэ.

Ну, а пока вокруг и внутри нового сооружения кипят страсти. Снаружи эффектный дворец спорта достроен, хотя три крана по-прежнему красуются своими стрелами, устремленными в серое небо. В эти дни в Милане противная дождливая погода, отчего и без того не самое эстетичное пространство вокруг сооружения выглядит грустновато. Организаторы Игр в Милане до конца не раскрывают всех недостатков, которые надо устранить в «Санта-Джулии» до 5 февраля, когда стартует хоккейный турнир, но таковых явно немало. Иначе чем объяснить, что вокруг дворца снуют не десятки, а сотни рабочих в разноцветных манишках? Именно эти манишки и стали для меня тем единственным ярким впечатлением от посещения района, где расположен дворец.

9 января всю спортивную Европу облетели кадры, на которых прямо во время полуфинального матча Кубка Италии в новом дворце латают дыру, появившуюся на льду. Многие сделали из этого сенсацию, а вот сами организаторы Игр утверждают, что это всего лишь рабочий момент: трещина в 2 см шириной — нормальное и легко устранимое явление для нового льда. Возможно, кстати, так оно и есть, ведь этот случай так и остался единственным за те три январских дня, когда в «Санта-Джулии» проходили тестовые матчи.

В самом Милане своей хоккейной команды давно нет, а вот история хоккея у города есть: первый миланский хоккейный клуб был основан в марте 1924 года! В начале 90-х годов прошлого века в городе было сразу два клуба. Сейчас это кажется каким-то вымыслом, но 15 лет назад местный клуб всерьез рассматривал возможность участия в КХЛ. Если бы я сам не являлся в то время свидетелем происходившего, то сегодня ни за что не поверил бы в подобное. Но это действительно было!

Более того, именно в один из трех январских тестовых дней этого года произошло событие, которое точно можно назвать уникальным и подтверждающим, что в Милане раньше играли в хоккей. В решающих матчах Кубка Италии и финальных поединках чемпионата страны не было и не могло быть команды из Милана, зато на трибунах появились ее… болельщики. Да-да, именно так: более 2 тысяч поклонников миланского хоккея, которые раньше болели за клуб, много раз менявший свое название, специально появились на трибунах «Санта-Джулии», чтобы напомнить о себе. «Верните Милану хоккейный клуб!» — таков был главный лозунг этих страстных людей.

Впрочем, если хоккей и вернется в Милан на постоянной основе, то явно не в квартале Санта-Джулия. Дворец спорта, который может вмещать до 16 000 зрителей, слишком велик для любой местной хоккейной команды. Одно дело — матчи Олимпиады или потенциального чемпионата мира, другое — игры превратившегося непонятно во что итальянского клубного хоккея. Возможно, и для него все-таки найдется новое (или хорошо забытое старое) местечко в Милане на волне отголосков от олимпийского турнира. Но это уже совсем другая история.

Георгий Кудинов