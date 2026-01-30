Внутри кипят страсти, вокруг сотни рабочих. В Милане пытаются сдать хоккейную арену к началу Олимпиады

В самом Милане своей хоккейной команды давно нет, а вот история хоккея у города есть: первый миланский хоккейный клуб был основан в марте 1924 года! В начале 90-х годов прошлого века в городе было сразу два клуба. Сейчас это кажется каким-то вымыслом, но 15 лет назад местный клуб всерьез рассматривал возможность участия в КХЛ. Если бы я сам не являлся в то время свидетелем происходившего, то сегодня ни за что не поверил бы в подобное. Но это действительно было!