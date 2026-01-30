Внутри кипят страсти, вокруг сотни рабочих. В Милане пытаются сдать хоккейную арену к началу Олимпиады

Santa Giulia Ice Hockey Arena. Так полностью звучит название нового дворца спорта в Милане, где пройдут матчи мужского и женского олимпийского хоккейного турниров.
Санта-Джулия — это относительно новый квартал на юго-востоке Милана. Именно там и появился вышеуказанный многофункциональный комплекс, который по окончании мартовской Паралимпиады сменит название, после чего надолго или вообще навсегда забудет про хоккей и начнет принимать у себя концерты и прочие культурно-массовые мероприятия. Первое такое пройдет 6 мая: там выступит знаменитый на всю Италию рок-музыкант Лучано Лигабуэ.
Ну, а пока вокруг и внутри нового сооружения кипят страсти. Снаружи эффектный дворец спорта достроен, хотя три крана по-прежнему красуются своими стрелами, устремленными в серое небо. В эти дни в Милане противная дождливая погода, отчего и без того не самое эстетичное пространство вокруг сооружения выглядит грустновато. Организаторы Игр в Милане до конца не раскрывают всех недостатков, которые надо устранить в «Санта-Джулии» до 5 февраля, когда стартует хоккейный турнир, но таковых явно немало. Иначе чем объяснить, что вокруг дворца снуют не десятки, а сотни рабочих в разноцветных манишках? Именно эти манишки и стали для меня тем единственным ярким впечатлением от посещения района, где расположен дворец.
9 января всю спортивную Европу облетели кадры, на которых прямо во время полуфинального матча Кубка Италии в новом дворце латают дыру, появившуюся на льду. Многие сделали из этого сенсацию, а вот сами организаторы Игр утверждают, что это всего лишь рабочий момент: трещина в 2 см шириной — нормальное и легко устранимое явление для нового льда. Возможно, кстати, так оно и есть, ведь этот случай так и остался единственным за те три январских дня, когда в «Санта-Джулии» проходили тестовые матчи.
В самом Милане своей хоккейной команды давно нет, а вот история хоккея у города есть: первый миланский хоккейный клуб был основан в марте 1924 года! В начале 90-х годов прошлого века в городе было сразу два клуба. Сейчас это кажется каким-то вымыслом, но 15 лет назад местный клуб всерьез рассматривал возможность участия в КХЛ. Если бы я сам не являлся в то время свидетелем происходившего, то сегодня ни за что не поверил бы в подобное. Но это действительно было!
Более того, именно в один из трех январских тестовых дней этого года произошло событие, которое точно можно назвать уникальным и подтверждающим, что в Милане раньше играли в хоккей. В решающих матчах Кубка Италии и финальных поединках чемпионата страны не было и не могло быть команды из Милана, зато на трибунах появились ее… болельщики. Да-да, именно так: более 2 тысяч поклонников миланского хоккея, которые раньше болели за клуб, много раз менявший свое название, специально появились на трибунах «Санта-Джулии», чтобы напомнить о себе. «Верните Милану хоккейный клуб!» — таков был главный лозунг этих страстных людей.
Впрочем, если хоккей и вернется в Милан на постоянной основе, то явно не в квартале Санта-Джулия. Дворец спорта, который может вмещать до 16 000 зрителей, слишком велик для любой местной хоккейной команды. Одно дело — матчи Олимпиады или потенциального чемпионата мира, другое — игры превратившегося непонятно во что итальянского клубного хоккея. Возможно, и для него все-таки найдется новое (или хорошо забытое старое) местечко в Милане на волне отголосков от олимпийского турнира. Но это уже совсем другая история.
Георгий Кудинов