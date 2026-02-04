Экскурсия за золото. 70 лет первой победе советских хоккеистов на Олимпиаде

«Игры в Кортина-д’Ампеццо в целом прошли очень хорошо. Единственный минус — все соревнования были в разных местах, соревнования по конькобежному спорту проходили на озере, трамплин был в другом месте. Когда мы уже стали чемпионами, нас отвезли посмотреть на соревнования по прыжкам с трамплина, а больше мы ничего не видели», — рассказал ТАСС Виктор Шувалов в июне 2019 года об Играх-1956 после того, как Международный олимпийский комитет объявил о том, что Игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.