Экскурсия за золото. 70 лет первой победе советских хоккеистов на Олимпиаде

Уникальное достижение отечественные спортсмены установили в Кортина-д’Ампеццо, где совсем скоро пройдут соревнования Игр-2026.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. В итальянском городе Кортина-д’Ампеццо 70 лет назад завершился хоккейный турнир Олимпийских игр, в котором сборная СССР одержала победу. Это было первое участие отечественных спортсменов на зимних Олимпиадах.

Двумя годами ранее советские хоккеисты дебютировали на чемпионате мира в Швеции и также выиграли турнир. Тогда чемпион определялся в заключительном матче кругового соревнования. Не все верили в победу советской команды, и, как известно, в день матча сборных СССР и Канады организаторы стали продавать билеты на дополнительную игру между советскими хоккеистами и хозяевами, в которой должен был определиться чемпион Европы. Сомневался в успехе и Анатолий Тарасов, который готовил команду к турниру, но из-за слишком жестких тренировок игроки попросили сменить его на другого специалиста. При 16 тыс. зрителях сборная, возглавляемая Аркадием Чернышевым и Владимиром Егоровым, разгромила канадцев со счетом 7:2.

В следующем году в ФРГ канадцы реванш взяли у советской команды, выступавшей практически в таком же составе (добавились только защитники Николай Трегубов и участник Великой Отечественной войны Николай Сологубов). В этот раз сборная Канады, которую представляла любительская команда «Пентинктон Уиз», подготовилась к турниру основательно и выиграла в решающем поединке со счетом 5:0. Борьбы в той встрече не получилось.

Отмечалось, что после того чемпионата мира Чернышев понял, что для успеха надо как можно чаще играть с канадцами. Поэтому в конце ноября 1955 года он повез команду в Лондон, где его подопечным предстояло встретиться с клубами из Британской хоккейной лиги, в которых играло много канадцев. Советские хоккеисты победили там «Харрингей Рейзерс» (11:1, 5:4), «Уэмбли Лайонс» (3:2).

В первой встрече этой серии травму получил Всеволод Бобров, который в оставшихся матчах не играл, а в матче с «Уэмбли» повреждения получили Николай Хлыстов и Александр Уваров. Сказалось то, как жестко и даже грубо играл соперник. Но, похоже, Чернышев к этому и готовил команду, держа в уме предстоящую Олимпиаду.

Путь на турнире

«Игры в Кортина-д’Ампеццо в целом прошли очень хорошо. Единственный минус — все соревнования были в разных местах, соревнования по конькобежному спорту проходили на озере, трамплин был в другом месте. Когда мы уже стали чемпионами, нас отвезли посмотреть на соревнования по прыжкам с трамплина, а больше мы ничего не видели», — рассказал ТАСС Виктор Шувалов в июне 2019 года об Играх-1956 после того, как Международный олимпийский комитет объявил о том, что Игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Кортина-д’Ампеццо — маленький городишко на севере Италии, наша делегация жила даже не в нем, а в пяти километрах от города, в горах, в гостинице “Три креста”. Соревнования проходили в разных местах, мы почти ничего не видели. Принимали нашу делегацию очень хорошо — мы жили в лучшей гостинице, было отличное питание, все лучшие условия — даже был телевизор, где можно было смотреть все соревнования. Для нас была составлена культурная программа — возили в кино, в театр», — вспомнил Шувалов.

В первом поединке советские хоккеисты разгромили швейцарцев (10:3), в следующей встрече со шведами до 15-й минуты они проигрывали 0:1. Затем дважды отличился Евгений Бабич, который потом ассистировал Боброву, и в итоге дебютанты Олимпийских игр победили 5:1. Формула турнира была такова, что с теми же шведами сборная СССР играла еще раз — после предварительного турнира в финальной части, одолев их снова (4:1).

После победы над сборной ФРГ (тогда она еще называлась Объединенной командой Германии) советской сборной предстояли решающие три игры — с американцами, чехословаками и канадцами. С командой ЧССР переломным получился второй период, когда счет из 2:1 превратился в 5:1, в итоге сборная СССР выиграла 7:4, став чемпионом Европы (на олимпийском турнире тогда разыгрывался и титул чемпиона мира).

В беседе со «Спорт-Экспрессом» Шувалов вспоминал, что перед заключительным и решающим матчем с канадцами (до этого сборная СССР выиграла у американцев со счетом 4:0) те старались припугнуть соперника. «Шли мимо нашей раздевалки и колотили по двери клюшками. А на льду у каждого под глазами были нарисованы черные полоски. “Нашли чем устрашать”, — смеялись мы. Но оказалось, они защищались так от солнечных бликов — матчи-то проходили под открытым небом», — говорил он.

Первый период игры завершился нулевой ничьей — канадцам необходимо было побеждать с разницей в четыре шайбы. Они жестко пытались сдержать первую тройку советской команды с Бобровым, а счет открыло динамовское звено в лице Юрия Крылова. Второй перерыв затянулся в связи с требованием канадцев перезалить лед, но им это не помогло — Валентин Кузин забросил вторую шайбу с передачи Уварова, установив окончательный счет — 2:0. Канадцы по итогам того олимпийского хоккейного турнира стали третьими — их опередили и американцы.

Как награждали победителей

После успеха председатель спорткомитета СССР Николай Романов организовал для хоккеистов экскурсию по достопримечательностям Рима. По воспоминаниям Шувалова, спорткомитет тогда наградил каждого за победу премией в размере 25 000 рублей, а после снятия налогов и сборов он получил 16 800 рублей. Чемпионам тогда дали возможность вне очереди купить за свои деньги автомобиль «Победа».

Спустя же 70 лет на Играх в Италии нашей хоккейной команды не будет. В начале июня 2025 года Международная федерация хоккея утвердила состав групп мужского и женского турниров на Олимпийских играх 2026 года в Италии. В мужском турнире с участием игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вместо сборной России выступит команда Франции. С февраля 2022 года российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине.

Автор: Рустам Шарафутдинов

