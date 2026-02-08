Хедман и Далин — в 1-й паре Швеции на Олимпиаде по мнению сайта НХЛ. Нюландер сыграет с Зибанежадом и Браттом, Ландескуг — в 4-м звене

11 февраля команда проведет против сборной Италии первый матч на турнире.
Защитники:
Виктор Хедман — Расмус Далин;
Густав Форслинг — Эрик Карлссон;
Оливер Экман-Ларссон — Расмус Андерссон;
Филип Броберг, Хампус Линдхольм;
Нападающие:
Йеспер Братт — Мика Зибанежад — Вильям Нюландер;
Филип Форсберг — Элиас Петтерссон — Лукас Рэймонд;
Адриан Кемпе — Юэль Эрикссон Эк — Рикард Ракелль;
Габриэль Ландескуг — Элиас Линдхольм — Александр Веннберг;
Понтус Хольмберг, Маркус Юханссон.
Считается, что основным вратарем будет Филип Густавссон.