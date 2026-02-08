Ричмонд
Ротенберг назвал свою версию сборной России на Олимпиаде: капитан — Овечкин, в составе — Малкин, Панарин, Капризов, Кучеров, в расширенном списке — Шарипзянов, Конюшков и Сурин

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг назвал свою версию состава российской сборной в случае допуска на Олимпийские игры.

Источник: Спортс"

— Мой состав сборной России выглядел бы так. Вратари: Бобровский, Василевский, Шестеркин, Сорокин. Если все голкиперы здоровые, то третий — Шестеркин.

Полевые игроки по пятеркам.

Гавриков — Орлов, Овечкин — Барбашев — Свечников.

Сергачев — Зуб, Капризов — Малкин — Кучеров.

Куликов — Никишин, Панарин — Наместников — Ничушкин.

Романов — Любушкин, Демидов — Воронков — Марченко.

Также есть пятое звено, в расширенный список и на случай травм, как у Романова. Это Шарипзянов — Конюшков, Подколзин — Сурин — Дорофеев. Кроме этого, в лонг‑лист вошли бы Бардаков, Шабанов, Грицюк, Проворов, Радулов, Канцеров, Моторыгин, Гусев, Пыленков, Аймурзин, Минтюков. Непосредственно перед Олимпиадой мы бы определились с заявкой.

Две бригады большинства: Ничушкин — пятак, Панарин — левый фланг, Кучеров — правый фланг, Капризов — бампер, Сергачев — синяя линия. А также Барбашев — пятак, Овечкин — левый фланг, Малкин — правый фланг, Марченко — бампер, Орлов — синяя линия.

— Кто был бы капитаном?

— Это энхаэловский турнир. Почему вы не считаете, что игроки КХЛ хуже по мастерству, чем хоккеисты НХЛ?

— Потому что это неправда, — сказал Ротенберг.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
