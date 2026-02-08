Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
10.02
Сибирь
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.46
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
10.02
Металлург Мг
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.90
П2
4.20
Хоккей. КХЛ
10.02
Лада
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.40
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
10.02
Нефтехимик
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.44
X
4.10
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
10.02
Динамо Мн
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.23
П2
3.38
Хоккей. КХЛ
10.02
Шанхай Дрэгонс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
5.00
X
5.06
П2
1.55

Кросби будет капитаном сборной Канады по хоккею на Олимпиаде

Ассистентами капитана будут Кейл Макар и Коннор Макдэвид. На предварительном этапе канадцы сыграют с командами Чехии, Швейцарии и Франции.

Источник: Getty Images

Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби будет капитаном сборной Канады на Олимпиаде, сообщила пресс-служба команды в соцсети X.

Ассистентами капитана будут Кейл Макар и Коннор Макдэвид.

Кросби является чемпионом Игр в Ванкувере и Сочи, а также чемпионом мира 2015 года в составе национальной сборной. В 2025-м сборная Канады с Кросби выиграла Турнир четырех наций.

Форвард также является трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

Сборная Канады на предварительном этапе сыграет в одной группе с командами Чехии (12 февраля), Швейцарии (13 февраля) и Франции (15 февраля).

Российских хоккеистов на турнир не допустили — международная федерация (IIHF) отстранила их в 2022 году после начала военной операции на Украине.