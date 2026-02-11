Отец Фегервары: «Мартин сказал, что Овечкин — самый лучший игрок мира»

Он ответил на вопрос о том, как его сын относится к Овечкину.
«Он сказал, что Овечкин — самый лучший игрок мира», — отметил Фегервари-старший.
Фегервари принимает участие мужском олимпийском хоккейном турнире.
«Я приехал вчера вечером, с сыном виделся, вместе ужинали. Олимпийская деревня ему нравится», — сказал Марио Фегервары.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше