Отец Фегервары: «Мартин сказал, что Овечкин — самый лучший игрок мира»

Защитник «Вашингтона» Мартин Фегервары считает капитана команды Александра Овечкина лучшим хоккеистом мира. Об этом рассказал отец игрока сборной Словакии Марио Фегервары.

Источник: Спортс"

Он ответил на вопрос о том, как его сын относится к Овечкину.

«Он сказал, что Овечкин — самый лучший игрок мира», — отметил Фегервари-старший.

Фегервари принимает участие мужском олимпийском хоккейном турнире.

«Я приехал вчера вечером, с сыном виделся, вместе ужинали. Олимпийская деревня ему нравится», — сказал Марио Фегервары.

