Слафковски забросил 9 шайб в 8 играх на Олимпиадах. Только Шатан, Штястны, Госса и Голонка забивали больше в истории сборных Словакии и Чехословакии

Нападающий Юрай Слафковски вышел на 5-е место по голам на Олимпиадах среди словацких игроков.

Источник: Спортс"

Форвард «Монреаля» и сборной Словакии набрал 3 (2+1) очка в первом матче мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026 против Финляндии (4:1).

Всего на его счету теперь 10 (9+1) баллов в 8 играх за карьеру на Олимпийских играх.

Слафковски повторил достижение Игора Либы по голам за сборные Словакии и Чехословакии.

Больше шайб на Олимпиадах среди словацких игроков забили только Мирослав Шатан (10), Петер Штястны (12), Мариан Госса (14) и Йозеф Голонка (14).

Словакия
4:1
1:0, 0:1, 3:0
Финляндия
Хоккей, Мужчины, Группа B
11.02.2026, 18:40 (МСК UTC+3)
PalaItalia Santa Giulia
Главные тренеры
Владимир Орсаг
Антти Пеннанен
Вратари
Самуэль Главай
Юусе Сарос
(00:00-55:35)
Юусе Сарос
(55:43-56:19)
Юусе Сарос
(56:20-56:37)
Юусе Сарос
(c 57:39)
1-й период
07:45
Юрай Слафковски
13:18
Томаш Татар
2-й период
20:00
Джоэль Армиа
22:13
Матуш Сукель
24:15
Эли Толванен
(Арттури Лехконен)
3-й период
47:20
Далибор Дворски
(Мартин Гернат, Адам Лишка)
49:44
Миро Хейсканен
50:30
Юрай Слафковски
(Шимон Немец, Далибор Дворски)
57:39
Адам Ружичка
(Томаш Татар, Юрай Слафковски)
Статистика
Словакия
Финляндия
Штрафное время
4
4
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Эрик Фурлатт
(Канада)
Главный судья
Шон Макфарлейн
(США)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит