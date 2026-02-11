Армия об 1:4 от Словакии: «Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть, но не сделали этого. Это отстойно, но это всего лишь одна игра, впереди еще много матчей»

«Думаю, у нас было много шансов. Конечно, мы не можем радоваться поражению, но мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть этот матч, взять инициативу в свои руки. Но мы этого не сделали. Так что это отстойно, но это всего лишь одна игра, впереди еще много матчей», — сказал Армия.