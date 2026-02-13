Селебрини об Олимпиаде: «Носить канадский свитер — это гордость. Здесь другая энергетика»

«Думаю, здесь просто другая атмосфера и энергия. Все это — гордость. Ты удостоен чести носить канадский свитер и представлять всех людей, которые остались дома, и всех других атлетов, которые находятся здесь. Каждый спортсмен — будь он в Кортине или здесь, мы все представляем сборную Канады и стараемся заставить людей дома гордиться нами», — приводит пресс-служба ИИХФ слова Селебрини.