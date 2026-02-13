Макдэвид о дебюте на Играх: «Я — олимпиец. Это особенное чувство»

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид поделился эмоциями от долгожданного дебюта на Олимпийских играх. В первом матче группового этапа против Чехии (5:0) 29-летний форвард отдал три голевые передачи.
«Когда я готовился и надевал белый свитер сборной Канады, я тихо сказал себе: “Я — олимпиец”. Это особенное чувство — быть здесь, быть частью этой команды. Я просто горд представлять свою страну. Сумасшедшая атмосфера. Рад, что мы одержали первую победу», — приводит пресс-служба НХЛ слова Макдэвида.
Особые слова у лидера канадцев нашлись и для 19-летнего партнера по звену Маклина Селебрини, который в свой олимпийский дебют также набрал очки.
«Я не могу сказать достаточно хороших слов об этом парне. Он невероятно впечатляет», — заявил Макдэвид.
Следующий матч Канада проведет против Швейцарии 13 февраля.
