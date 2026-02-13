Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.87
П2
1.63
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.52
П2
1.69
Хоккей. Мужчины
14:10
Италия
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
21.00
X
10.75
П2
1.12
Хоккей. Мужчины
14:10
Финляндия
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
3.47
X
4.39
П2
1.90
Хоккей. Мужчины
завершен
Латвия
1
:
США
5
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Германия
3
:
Дания
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
4
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
3
:
Сочи
5
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Чехия
0
:
Канада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
СКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
3
:
Лада
2
П1
X
П2

Макдэвид о дебюте на Играх: «Я — олимпиец. Это особенное чувство»

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид поделился эмоциями от долгожданного дебюта на Олимпийских играх.

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид поделился эмоциями от долгожданного дебюта на Олимпийских играх. В первом матче группового этапа против Чехии (5:0) 29-летний форвард отдал три голевые передачи.

«Когда я готовился и надевал белый свитер сборной Канады, я тихо сказал себе: “Я — олимпиец”. Это особенное чувство — быть здесь, быть частью этой команды. Я просто горд представлять свою страну. Сумасшедшая атмосфера. Рад, что мы одержали первую победу», — приводит пресс-служба НХЛ слова Макдэвида.

Особые слова у лидера канадцев нашлись и для 19-летнего партнера по звену Маклина Селебрини, который в свой олимпийский дебют также набрал очки.

«Я не могу сказать достаточно хороших слов об этом парне. Он невероятно впечатляет», — заявил Макдэвид.

Следующий матч Канада проведет против Швейцарии 13 февраля.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

