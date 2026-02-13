«Куда движется эта команда?» Еще один слабый матч шведов: проиграли финнам, а тренер опять душит звезду атаки

Северное дерби справедливо расценивалось болельщиками как ключевой матч для распределения мест в группе В. Это стало ясно после сенсационной победы Словакии над финнами и очень непростого матча шведов с Италией. Для обеих сборных было крайне важно продемонстрировать уверенную игру и показать болельщикам, что стартовая пробуксовка была лишь случайностью.
У Швеции серьезной критике подвергся главный тренер Сэм Халлам, который в первом матче турнира почти не дал игрового времени нападающему Филипу Форсбергу и оставил в запасе защитника Оливера Экмана-Ларссона.
«Иногда очень трудно понять ход мыслей этого тренера. Форсберг — это швед, у которого больше всего голов в нынешнем сезоне. Кроме этого он набрал больше всех очков за последний месяц, если взять игроков сборной. А он получил от наставника всего минуту игрового времени, хотя итальянцы играли на равных, и счет долгое время был ничейным. Такой бомбардир, как Форсберг, не должен сидеть на скамейке запасных», — отметил обозреватель Aftonbladet Ханс Абрахамссон.
Упрямый Халлам не послушал ничьих советов и на матч с Финляндией снова оставил Форсберга 13-м нападающим, дав лишь около десяти минут игрового времени. И уже к середине первого периода мог пожалеть о своем решении, когда на 8-й минуте финский защитник Николас Матинпало открыл счет, зарядив в ближнюю девятку после рикошета.
Финны открыли счет и почувствовали у соперника слабину. Попытка Швеции быстро отыграться ни к чему не привела, а вскоре «младшие братья» по северному противостоянию увеличили свое преимущество. Сначала должен был забивать Микко Рантанен, но его бросок с добивания отразил в шпагате голкипер. Полминуты спустя у шведов удалился опытнейший Виктор Хедман — его штраф остался нереализованным, но едва он выскочил со скамейки, как Андон Лунделл с пятачка переправил шайбу в сетку — 2:0.
На старте второго периода хоккеисты «Тре Крунур» один гол отыграли — отличился Расмус Далин, которому удобно скинули шайбу для дальнего броска. Развить полученный импульс шведам помешали удаления, а вскоре Йоэль Армия забил в меньшинстве. Эрик Хаула у борта выиграл борьбу сразу у трех соперников и сделал передачу в центр, где противостоять проходу Армии на пятачок уже было некому.
Ближе к концу второго периода у ворот финнов назрела массовая драка. Было выписано шесть удалений, но матч перешел в вязкую, силовую игру, что было на руку Финляндии.
Все попытки Швеции в третьем периоде взвинтить темп и перегруппировать силы оказались безуспешными. Финны спокойно оборонялись, без паники играли в меньшинстве и смогли довести дело до победного конца, забив в пустые ворота. Шведы же оставили впечатление команды, которая не знает, что ей делать на льду: растерянность и пассивность в ключевых моментах помешала одному из фаворитов показать ту игру, которую от него ждали.
Завершать групповой этап шведы будут матчем с крепкими словаками, у которых в активе уже есть две победы. И тут скандинавам впору поблагодарить организаторов за схему турнира, согласно которой в следующий этап выходят абсолютно все.
«Вопрос к господину Халламу. Скажите, куда движется эта команда?» — спросил после матча все тот же Абрахамссон.
Антти Пеннанен
Сэм Халлам
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит