Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
1-й период
Франция
0
:
Чехия
1
Все коэффициенты
П1
46.00
X
14.00
П2
1.05
Хоккей. КХЛ
3-й период
Автомобилист
1
:
Динамо М
2
Все коэффициенты
П1
17.00
X
3.84
П2
1.42
Хоккей. КХЛ
3-й период
Салават Юлаев
3
:
Металлург Мг
2
Все коэффициенты
П1
1.58
X
3.45
П2
10.75
Хоккей. Мужчины
23:10
Канада
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.50
П2
13.50
Хоккей. Мужчины
завершен
Италия
2
:
Словакия
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Финляндия
4
:
Швеция
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
2
:
Авангард
6
П1
X
П2

«Куда движется эта команда?» Еще один слабый матч шведов: проиграли финнам, а тренер опять душит звезду атаки

Могут занять только третье место в группе.

Источник: Спорт-Экспресс

Северное дерби справедливо расценивалось болельщиками как ключевой матч для распределения мест в группе В. Это стало ясно после сенсационной победы Словакии над финнами и очень непростого матча шведов с Италией. Для обеих сборных было крайне важно продемонстрировать уверенную игру и показать болельщикам, что стартовая пробуксовка была лишь случайностью.

У Швеции серьезной критике подвергся главный тренер Сэм Халлам, который в первом матче турнира почти не дал игрового времени нападающему Филипу Форсбергу и оставил в запасе защитника Оливера Экмана-Ларссона.

«Иногда очень трудно понять ход мыслей этого тренера. Форсберг — это швед, у которого больше всего голов в нынешнем сезоне. Кроме этого он набрал больше всех очков за последний месяц, если взять игроков сборной. А он получил от наставника всего минуту игрового времени, хотя итальянцы играли на равных, и счет долгое время был ничейным. Такой бомбардир, как Форсберг, не должен сидеть на скамейке запасных», — отметил обозреватель Aftonbladet Ханс Абрахамссон.

Упрямый Халлам не послушал ничьих советов и на матч с Финляндией снова оставил Форсберга 13-м нападающим, дав лишь около десяти минут игрового времени. И уже к середине первого периода мог пожалеть о своем решении, когда на 8-й минуте финский защитник Николас Матинпало открыл счет, зарядив в ближнюю девятку после рикошета.

Финны открыли счет и почувствовали у соперника слабину. Попытка Швеции быстро отыграться ни к чему не привела, а вскоре «младшие братья» по северному противостоянию увеличили свое преимущество. Сначала должен был забивать Микко Рантанен, но его бросок с добивания отразил в шпагате голкипер. Полминуты спустя у шведов удалился опытнейший Виктор Хедман — его штраф остался нереализованным, но едва он выскочил со скамейки, как Андон Лунделл с пятачка переправил шайбу в сетку — 2:0.

На старте второго периода хоккеисты «Тре Крунур» один гол отыграли — отличился Расмус Далин, которому удобно скинули шайбу для дальнего броска. Развить полученный импульс шведам помешали удаления, а вскоре Йоэль Армия забил в меньшинстве. Эрик Хаула у борта выиграл борьбу сразу у трех соперников и сделал передачу в центр, где противостоять проходу Армии на пятачок уже было некому.

Ближе к концу второго периода у ворот финнов назрела массовая драка. Было выписано шесть удалений, но матч перешел в вязкую, силовую игру, что было на руку Финляндии.

Все попытки Швеции в третьем периоде взвинтить темп и перегруппировать силы оказались безуспешными. Финны спокойно оборонялись, без паники играли в меньшинстве и смогли довести дело до победного конца, забив в пустые ворота. Шведы же оставили впечатление команды, которая не знает, что ей делать на льду: растерянность и пассивность в ключевых моментах помешала одному из фаворитов показать ту игру, которую от него ждали.

Завершать групповой этап шведы будут матчем с крепкими словаками, у которых в активе уже есть две победы. И тут скандинавам впору поблагодарить организаторов за схему турнира, согласно которой в следующий этап выходят абсолютно все.

«Вопрос к господину Халламу. Скажите, куда движется эта команда?» — спросил после матча все тот же Абрахамссон.

Финляндия
4:1
0:0, 0:0, 0:0
Швеция
Хоккей, Мужчины, Группа B
13.02.2026, 14:10 (МСК UTC+3)
PalaItalia Santa Giulia
Главные тренеры
Антти Пеннанен
Сэм Халлам
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит