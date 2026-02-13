«Куда движется эта команда?» Еще один слабый матч шведов: проиграли финнам, а тренер опять душит звезду атаки

«Иногда очень трудно понять ход мыслей этого тренера. Форсберг — это швед, у которого больше всего голов в нынешнем сезоне. Кроме этого он набрал больше всех очков за последний месяц, если взять игроков сборной. А он получил от наставника всего минуту игрового времени, хотя итальянцы играли на равных, и счет долгое время был ничейным. Такой бомбардир, как Форсберг, не должен сидеть на скамейке запасных», — отметил обозреватель Aftonbladet Ханс Абрахамссон.