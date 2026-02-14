Ричмонд
Матч-центр
Фиала покинул лед на носилках после силового прием от Уилсона

Нападающий сборной Швейцарии Кевин Фиала получил травму в матче мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх против Канады (1:5).

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий сборной Швейцарии Кевин Фиала получил травму в матче мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх против Канады (1:5).

29-летний швейцарец оказался на льду после силового приема форварда канадцев Тома Уилсона. Игрок смог покинуть лед только на носилках. После этого вся сборная Канады вышла на площадку, чтобы поддержать пострадавшего.

Выступление Гуменника и Малинина, Семирунний принес медаль Польше, новый матч Канады: онлайн-трансляция Олимпиады-2026 в Милане.

Все соревнования Олимпиады-2026 в России показывает онлайн-кинотеатр Okko.