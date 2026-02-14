Фиала покинул лед на носилках после силового прием от Уилсона

Нападающий сборной Швейцарии Кевин Фиала получил травму в матче мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх против Канады (1:5).
29-летний швейцарец оказался на льду после силового приема форварда канадцев Тома Уилсона. Игрок смог покинуть лед только на носилках. После этого вся сборная Канады вышла на площадку, чтобы поддержать пострадавшего.
