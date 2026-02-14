Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
14:10
Швеция
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
1.30
X
7.03
П2
10.00
Хоккей. Мужчины
14:10
Германия
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.90
П2
4.90
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Лада
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.07
П2
3.30
Хоккей. Мужчины
завершен
Канада
5
:
Швейцария
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Франция
3
:
Чехия
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
1
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Салават Юлаев
4
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2

Фиала больше не сыграет на Олимпиаде-2026 из-за травмы в матче с Канадой

Нападающий сборной Швейцарии Кевин Фиала получил травму в матче против Канады (1:5) на Олимпийских играх-2026 и пропустит остаток хоккейного турнира.

Источник: Спорт-Экспресс

«Медицинское обследование выявило травму нижней части ноги, которая исключает участие Кевина в оставшихся матчах Олимпийских игр. Мы желаем ему скорейшего и скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении пресс-службы федерации хоккея Швейцарии.

За три минуты до конца игры Фиала оказался на льду после силового приема форварда канадцев Тома Уилсона у борта. 29-летний швейцарец смог покинуть лед после оказания помощи только на носилках.