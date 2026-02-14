Фиала больше не сыграет на Олимпиаде-2026 из-за травмы в матче с Канадой

Нападающий сборной Швейцарии Кевин Фиала получил травму в матче против Канады (1:5) на Олимпийских играх-2026 и пропустит остаток хоккейного турнира.
«Медицинское обследование выявило травму нижней части ноги, которая исключает участие Кевина в оставшихся матчах Олимпийских игр. Мы желаем ему скорейшего и скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении пресс-службы федерации хоккея Швейцарии.
За три минуты до конца игры Фиала оказался на льду после силового приема форварда канадцев Тома Уилсона у борта. 29-летний швейцарец смог покинуть лед после оказания помощи только на носилках.