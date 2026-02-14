Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
14:10
Швеция
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
1.30
X
7.03
П2
10.00
Хоккей. Мужчины
14:10
Германия
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.90
П2
4.90
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Лада
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.07
П2
3.30
Хоккей. Мужчины
завершен
Канада
5
:
Швейцария
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Франция
3
:
Чехия
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
1
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Салават Юлаев
4
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2

Канада — Швейцария: видеообзор матча Олимпиады

Сборная Канады переиграла Швейцарию в матче мужского турнира по хоккею на Олимпийских играх-2026 — 5:1.

Сборная Канады переиграла Швейцарию в матче мужского турнира по хоккею на Олимпийских играх-2026 — 5:1.

У канадской команды заброшенными шайбами отметились Коннор Макдэвид, Томас Харли, Маклин Селебрини, Сидни Кросби и Нэйтан Маккиннон. Единственный гол швейцарцев на счету Пиуса Сутера.

Канада с 6 очками в двух матчах лидирует в группе А. Швейцария идет на 2-й строчке — 3 очка.

Все соревнования Олимпиады-2026 в России показывает онлайн-кинотеатр Okko.

Выступление Гуменника и Малинина, Семирунний принес медаль Польше, новый матч Канады: онлайн-трансляция Олимпиады-2026 в Милане.