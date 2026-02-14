Ричмонд
Макдэвид после победы над Швейцарией: «Это было весело»

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид прокомментировал победу над Швейцарией (5:1) в матче хоккейного турнира зимних Олимпийских игр-2026.

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид прокомментировал победу над Швейцарией (5:1) в матче хоккейного турнира зимних Олимпийских игр-2026.

"Очевидно, Маккиннон — один из лучших в мире, он мыслит на высочайшем уровне и действует с невероятной скоростью. Я могу делать то же самое, и Селебрини тоже. Нам удалось забить пару голов, и быть частью этого — огромное удовольствие.

"У нас очень глубокий состав, независимо от того, как [тренер Джон Купер] составляет звенья. Мы будем командой, которая играет в четыре звена, и это просто дает нам немного другой облик.

Иногда полезно просто окунуться в такую игру, и когда вы забиваете в первом же совместном выходе на лед, это обычно помогает, а все, что после — уже приятный бонус. Это было весело", — цитирует 29-летнего канадца сайт НХЛ.

В следующем матче 15 февраля сборная Канады сыграет с командой Франции.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Как остановить такую Канаду? Что не так с Швецией? Итоги третьего дня хоккейного турнира на Олимпиаде.