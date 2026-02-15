Финляндия — Италия: видеообзор матча Олимпиады-2026

Сборная Финляндии разгромила Италию в матче группового турнира Олимпийских игр-2026 — 11:0.
Игра проходила 14 февраля.
По дублю оформили Себастьян Ахо, Микаэль Гранлунд, Каапо Какко и Йоэль Кивиранта. Еще по одной шайбе забросили Миро Хейсканен, Арттури Лехконен и Йоэль Армиа. Микко Рантанен сделал три результативные передачи.
Финляндия (6 очков) заняла второе место в группе B. Финны смогут выйти напрямую в четвертьфинал плей-офф, если станут лучшей командой, занявшей второе место в квартетах.
Италия (0 очков) потерпела три поражения в групповом турнире и сыграет в квалификационном раунде плей-офф.
