Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.30
П2
3.60
Хоккей. Мужчины
14:10
Швейцария
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.05
П2
2.20
Хоккей. Мужчины
завершен
США
6
:
Дания
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Финляндия
11
:
Италия
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
5
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Швеция
5
:
Словакия
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Германия
3
:
Латвия
4
П1
X
П2

Финляндия — Италия: видеообзор матча Олимпиады-2026

Сборная Финляндии разгромила Италию в матче группового турнира Олимпийских игр-2026 — 11:0.

Игра проходила 14 февраля.

По дублю оформили Себастьян Ахо, Микаэль Гранлунд, Каапо Какко и Йоэль Кивиранта. Еще по одной шайбе забросили Миро Хейсканен, Арттури Лехконен и Йоэль Армиа. Микко Рантанен сделал три результативные передачи.

Финляндия (6 очков) заняла второе место в группе B. Финны смогут выйти напрямую в четвертьфинал плей-офф, если станут лучшей командой, занявшей второе место в квартетах.

Италия (0 очков) потерпела три поражения в групповом турнире и сыграет в квалификационном раунде плей-офф.

США против Дании в хоккее, Крылова прошла квалификацию, Посашков вылетел: онлайн-трансляция Олимпиады-2026 в Милане.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.