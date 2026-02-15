Сборная США одержала волевую победу над Данией, Айкел забил и отдал голевую передачу

Форвард сборной США Джек Айкел забил и сделал результативную передачу. Еще по голу на счету Мэтта Болди, Брэди Ткачака, Ноа Хэнифина, Джейка Гюнцеля и Джека Хьюза. У датчан отличились Ник Олесен, Николас Йенсен и Филлип Бруггиссер.