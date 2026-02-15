Ричмонд
Сборная США одержала волевую победу над Данией, Айкел забил и отдал голевую передачу

Сборная США переиграла Данию в матче 3-го тура группового турнира Олимпийских игр-2026 — 6:3.

Источник: Спорт-Экспресс

Сборная США переиграла Данию в матче 3-го тура группового турнира Олимпийских игр-2026 — 6:3. Американцы дважды уступали в счете по ходу встречи.

Форвард сборной США Джек Айкел забил и сделал результативную передачу. Еще по голу на счету Мэтта Болди, Брэди Ткачака, Ноа Хэнифина, Джейка Гюнцеля и Джека Хьюза. У датчан отличились Ник Олесен, Николас Йенсен и Филлип Бруггиссер.

США с 6 очками лидируют в группе C. Дания потерпела второе поражение в двух матчах и замыкает квартет.

В заключительном матче группового турнира США сыграют с Германией, а Дания встретится с Латвией. Оба матча пройдут 15 февраля.

14 февр 23:10 США — Дания 5:3.

США против Дании в хоккее, Крылова прошла квалификацию, Посашков вылетел: онлайн-трансляция Олимпиады-2026 в Милане.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.