Сборная США одержала волевую победу над Данией, Айкел забил и отдал голевую передачу

Сборная США переиграла Данию в матче 3-го тура группового турнира Олимпийских игр-2026 — 6:3. Американцы дважды уступали в счете по ходу встречи.
Форвард сборной США Джек Айкел забил и сделал результативную передачу. Еще по голу на счету Мэтта Болди, Брэди Ткачака, Ноа Хэнифина, Джейка Гюнцеля и Джека Хьюза. У датчан отличились Ник Олесен, Николас Йенсен и Филлип Бруггиссер.
США с 6 очками лидируют в группе C. Дания потерпела второе поражение в двух матчах и замыкает квартет.
В заключительном матче группового турнира США сыграют с Германией, а Дания встретится с Латвией. Оба матча пройдут 15 февраля.
