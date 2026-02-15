Нападающий сборной Дании Эллер — о матче с США: «Было заметно — особенно в первом периоде, что мы хотели бороться»

Нападающий сборной Дании Ларс Эллер прокомментировал поражение от команды США (3:6) в матче групповой стадии мужского хоккейного турнира зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.
«Неважно, против какой команды мы играем, мы выходим побеждать, и, думаю, это было заметно — особенно в первом периоде, что мы хотели бороться. Так что сейчас это обидно; поражение обидно. Просто сегодня этого оказалось недостаточно. Мы держались, я считаю, держались в игре до конца третьего периода; просто этого не хватило», — цитирует 36-летнего хоккеиста сайт НХЛ.
Сборная Дании не набрала очков в двух встречах и идет на последнем месте в таблице группы С.
Болельщики достали флаг Гренландии, Дания забила с центра площадки! Но победа все равно досталась Америке.