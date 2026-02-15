Вратарь сборной США Суэймен — о голе после дальнего броска: «Шайба прошла на идеальной высоте»

«Шайба прошла на идеальной высоте — как раз между трибуной и уровнем борта, и я ее просто потерял. Определенно, одну я пропустил, но в то же время, особенно на таком уровне, нужно сохранять хладнокровие. Один бросок за раз, и независимо от того, как они залетают, нужно собраться и отразить следующий. Это то, с чем всем нам приходится сталкиваться, и в НХЛ мы каждый раз играем на разных стадионах, так что это просто очередная арена, очередной вызов, который мы должны принять», — цитирует 27-летнего игрока AP.