Айкел после победы над сборной Данией: «Мы все конкуренты. Это 60-минутная игра»

Нападающий сборной США Джек Айкел прокомментировал победу над Данией (6:3) в матче групповой стадии мужского хоккейного турнира зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.
«Вот зачем мы здесь, мы все конкуренты. Это 60-минутная игра. У них было несколько отскоков в их пользу, но я думал, что если мы будем играть в свою игру все 60 минут, то удача будет на нашей стороне. Так и вышло», — цитирует 29-летнего хоккеиста сайт НХЛ.
Айкел в матче с Данией отметился голом и результативной передачей. 15 февраля сборная США сыграет с командой Германии.
Болельщики достали флаг Гренландии, Дания забила с центра площадки! Но победа все равно досталась Америке.