Хоккеисты сборной США крупно обыграли Германию на Олимпиаде-2026

Сборная США победила команду Германии в матче группового этапа мужского хоккейного турнира зимних Олимпийских игр-2026 в Италии — 5:1.
В составе американской команды отличились Зак Веренски, Остон Мэттьюс (дубль), Брок Фэйбер и Тэйдж Томпсон, у сборной Германии забил Тим Штюцле.
Клебо стал 9-кратным олимпийским чемпионом, кто на кого выйдет в плей-офф хоккея: онлайн-трансляция Олимпиады-2026 в Милане.
Сборная США заняла первое место в группе С (девять очков в трех матчах) и вышла в четвертьфинал Олимпийских игр-2026. Германия сыграет в квалифицикационном раунде — она расположилась на втором месте с тремя очками.
Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.
15 февр 23:10 США — Германия 5:1.