Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.45
Хоккей. Мужчины
завершен
США
5
:
Германия
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Дания
4
:
Латвия
2
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Канада
10
:
Франция
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Шанхай Дрэгонс
1
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
4
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
8
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Швейцария
4
:
Чехия
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
6
:
Трактор
2
П1
X
П2

Хоккеисты сборной США крупно обыграли Германию на Олимпиаде-2026

Сборная США победила команду Германии в матче группового этапа мужского хоккейного турнира зимних Олимпийских игр-2026 в Италии — 5:1.

Источник: Спорт-Экспресс

Сборная США победила команду Германии в матче группового этапа мужского хоккейного турнира зимних Олимпийских игр-2026 в Италии — 5:1.

В составе американской команды отличились Зак Веренски, Остон Мэттьюс (дубль), Брок Фэйбер и Тэйдж Томпсон, у сборной Германии забил Тим Штюцле.

Клебо стал 9-кратным олимпийским чемпионом, кто на кого выйдет в плей-офф хоккея: онлайн-трансляция Олимпиады-2026 в Милане.

Сборная США заняла первое место в группе С (девять очков в трех матчах) и вышла в четвертьфинал Олимпийских игр-2026. Германия сыграет в квалифицикационном раунде — она расположилась на втором месте с тремя очками.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

15 февр 23:10 США — Германия 5:1.