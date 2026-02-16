Определились пары квалификационного раунда мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026

На зимних Олимипийских играх-2026 в Италии завершился групповой этап мужского хоккейного турнира, по итогам которого определились первые четыре участника четвертьфинала и участники квалификационного раунда.
После группового раунда все команды были распределены по местам в общей таблице с 1-го по 12-е.
В четвертьфинал уже вышли Канада, США, Словакия и Финляндия. Они сыграют с победителями пар квалификационного раунда.
Клебо стал 9-кратным олимпийским чемпионом, кто на кого выйдет в плей-офф хоккея: онлайн-трансляция Олимпиады-2026 в Милане.
Матчи квалификационного раунда пройдут 17 февраля, четвертьфинальные игры — 18 февраля.
Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.
Пары участников квалификационного раунда и потенциальные пары четвертьфинала хоккейного турнира Олимпиады-2026.
Чехия/Дания — Канада.
Швеция/Латвия — США.
Германия/Франция — Словакия.
Швейцария/Италия — Финляндия.