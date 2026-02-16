Селебрини сравнялся с Малкиным по очкам среди игроков до 20 лет на Олимпиадах с участием представителей НХЛ

Нападающий сборной Канады и «Сан-Хосе» Маклин Селебрини в ходе мужского хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии улучшил свою статистику до 6 (4+2) очков в 3 матчах.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, 19-летний канадец повторил достижение российского форварда Евгения Малкина (2006 год: 6 (2+4) очков в 7 матчах за сборную России) и теперь делит с ним звание лучшего молодого бомбардира в истории олимпийских хоккейных турниров с участием игроков лиги.
Чехия попадет под Канаду, Швеция — под США, а Словакия выйдет в полуфинал? Расклады плей-офф на Олимпиаде.
В сезоне-2025/26 Селебрини в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 81 (28+53) очко.
Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.
Олимпиада 2026 в Милане, все медали 9-го дня: результаты соревнований 15 февраля.