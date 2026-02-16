Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.45
Хоккей. Мужчины
завершен
США
5
:
Германия
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Дания
4
:
Латвия
2
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Канада
10
:
Франция
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Шанхай Дрэгонс
1
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
4
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
8
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Швейцария
4
:
Чехия
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
6
:
Трактор
2
П1
X
П2

Селебрини сравнялся с Малкиным по очкам среди игроков до 20 лет на Олимпиадах с участием представителей НХЛ

Нападающий сборной Канады и «Сан-Хосе» Маклин Селебрини в ходе мужского хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии улучшил свою статистику до 6 (4+2) очков в 3 матчах.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 19-летний канадец повторил достижение российского форварда Евгения Малкина (2006 год: 6 (2+4) очков в 7 матчах за сборную России) и теперь делит с ним звание лучшего молодого бомбардира в истории олимпийских хоккейных турниров с участием игроков лиги.

Чехия попадет под Канаду, Швеция — под США, а Словакия выйдет в полуфинал? Расклады плей-офф на Олимпиаде.

В сезоне-2025/26 Селебрини в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 81 (28+53) очко.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Олимпиада 2026 в Милане, все медали 9-го дня: результаты соревнований 15 февраля.

