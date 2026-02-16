Веренски: «Сборная Германии — супермастеровитая команда»

Защитник сборной США Зак Веренски прокомментировал игру сборной Германии после победы над ней (5:1) в матче группового этапа мужского хоккейного турнира зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.
«Супермастеровитая команда, много ребят, которых мы видим на протяжении всего сезона НХЛ. У них в команде много талантов, и мы знаем, что в прошлом году на Турнире четырех наций это была тяжелая игра. Я ожидаю того же самого в плей-офф, если нам предстоит играть против них», — цитирует 28-летнего игрока «Коламбуса» AP.
Сборная США в четвертьфинале сыграет с победителем пары квалификационного раунда Швеция — Латвия.
