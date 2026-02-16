Мэттьюс: «Уверенность внутри сборной США продолжает расти»

Нападающий сборной США Остон Мэттьюс прокомментировал победу над командой Германии (5:1) в матче группового этапа мужского хоккейного турнира зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.
«Уверенность внутри нашей команды продолжает расти. Думаю, с каждым матчем мы делаем шаги в правильном направлении, развивая нашу игру по пути к четвертьфиналу, и это отрадно видеть», — цитирует 28-летнего игрока «Торонто» AP.
Сборная США заняла первое место в группе C с девятью очками после трех матчей. В четвертьфинале она сыграет с победителем пары квалификационного раунда плей-офф Швеция — Латвия.
