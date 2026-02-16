Хоккеисты сборной Канады повторили достижение россиян на Олимпиадах с участием игроков НХЛ

Как сообщает пресс-служба НХЛ, четыре хоккеиста сборной Канады набрали по три очка (Маклин Селебрини, Сидни Кросби, Коннор Макдэвид и Марк Стоун). Они повторили рекорд по наибольшему количеству таких игроков от одной команды в матче олимпийского турнира с участием представителей НХЛ, который установила сборная России (четыре игрока, в матче с «Латвией» (9:2) 19 февраля 2006 года).