Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.10
П2
3.10
Хоккей. Мужчины
завершен
США
5
:
Германия
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Дания
4
:
Латвия
2
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Канада
10
:
Франция
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Динамо М
4
П1
X
П2

Нападающий сборной Канады Стоун — о сильных сторонах команды: «Мы играем все 60 минут в четыре звена»

Нападающий сборной Канады Марк Стоун прокомментировал игру команды на групповом этапе Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Когда участвуешь в таких турнирах, то ожидаешь, что все команды включатся в игру с первых минут матчей. Но мы чувствовали, что если будем играть все 60 минут в четыре звена, то начнем изматывать соперников. Думаю, именно это и произошло на групповом этапе», — цитирует Стоуна пресс-служба ИИХФ.

По итогам группового этапа Канада с девятью очками заняла первое место в группе А и напрямую вышла в четвертьфинал, где встретится с победителем матча между Чехией и Данией.

Чехия попадет под Канаду, Швеция — под США, а Словакия выйдет в полуфинал? Расклады плей-офф на Олимпиаде.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.