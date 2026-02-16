Нападающий сборной Канады Стоун — о сильных сторонах команды: «Мы играем все 60 минут в четыре звена»

«Когда участвуешь в таких турнирах, то ожидаешь, что все команды включатся в игру с первых минут матчей. Но мы чувствовали, что если будем играть все 60 минут в четыре звена, то начнем изматывать соперников. Думаю, именно это и произошло на групповом этапе», — цитирует Стоуна пресс-служба ИИХФ.