Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
14:10
Швейцария
:
Италия
Все коэффициенты
П1
1.07
X
13.25
П2
27.00
Хоккей. Мужчины
14:10
Германия
:
Франция
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.70
П2
10.75
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
2.99
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.76
П2
7.10
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
6.00
X
5.30
П2
1.48
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Салават Юлаев
0
П1
X
П2

Результаты дня россиян на Олимпийских играх 2026 в Милане — итоги 16 февраля

В понедельник, 16 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане (Италия) выступили два представителя России — в шорт-треке и горнолыжном спорте.

Источник: Спорт-Экспресс

В соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1000 метров Алена Крылова дошла до полуфинала, но упала в своем забеге и не смогла побороться за медали. Россиянка выступила в финале B, где показала результат 1.31,702 и заняла итоговое девятое место.

В мужском слаломе в горнолыжном спорте Семен Ефимов завершил борьбу в первой попытке. Из-за сложных погодных условий и сильного снегопада россиянин не сумел финишировать и сошел с дистанции, как и почти половина участников.

Самая богатая спортсменка без золота, снежный хаос, падения Крыловой. Главное на Олимпиаде-2026 16 февраля.

На Олимпийских играх-2026 получили право выступать всего 13 российских спортсменов в нейтральном статусе.