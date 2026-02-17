Результаты дня россиян на Олимпийских играх 2026 в Милане — итоги 16 февраля

В соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1000 метров Алена Крылова дошла до полуфинала, но упала в своем забеге и не смогла побороться за медали. Россиянка выступила в финале B, где показала результат 1.31,702 и заняла итоговое девятое место.