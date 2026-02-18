Сборная Швеции выбила Латвию и сыграет против США в четвертьфинале Олимпиады-2026

Сборная Швеции обыграла Латвию в матче квалификационного раунда плей-офф Олимпийских игр-2026 — 5:1.
По 2 (1+1) очка у шведов набрали Вильям Нюландер, Габриэль Ландескуг и Мика Зибанежад. Еще по голу в активе Адриана Кемпе и Филипа Форсберга. Лукас Раймонд сделал три результативные передачи.
Единственную шайбу Латвии забросил Эдуард Тралмакс. 29-летний форвард забил в трех матчах подряд.
Швеция вышла в четвертьфинал Олимпиады, где сыграет со сборной США.
17 февр 23:10 Швеция — Латвия 5:1.
