Сборная Швеции выбила Латвию и сыграет против США в четвертьфинале Олимпиады-2026

Сборная Швеция обыграла Латвию в матче квалификационного раунда плей-офф Олимпийских игр-2026 — 5:1.

Сборная Швеции обыграла Латвию в матче квалификационного раунда плей-офф Олимпийских игр-2026 — 5:1.

По 2 (1+1) очка у шведов набрали Вильям Нюландер, Габриэль Ландескуг и Мика Зибанежад. Еще по голу в активе Адриана Кемпе и Филипа Форсберга. Лукас Раймонд сделал три результативные передачи.

Единственную шайбу Латвии забросил Эдуард Тралмакс. 29-летний форвард забил в трех матчах подряд.

Швеция вышла в четвертьфинал Олимпиады, где сыграет со сборной США.

17 февр 23:10 Швеция — Латвия 5:1.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.