Канадец Уилсон признался, что ему не хватает Овечкина на Олимпиаде-2026

Нападающий «Вашингтона» и сборной Канады Тому Уилсону признался, что ему не хватает своего одноклубника Александра Овечкина и других российских игроков на Олимпиаде-2026.
«Его не хватает, было бы здорово видеть здесь и других россиян. В хоккее это самая большая страна, у которой есть действительно хорошие игроки. И всегда здорово с ними соревноваться», — цитирует Уилсона ТАСС.
Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В начале февраля 2025-го ИИХФ продлил отстранение на сезон-2025/26.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше