Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
2-й период
Финляндия
0
:
Швейцария
2
Все коэффициенты
П1
6.49
X
4.80
П2
1.55
Хоккей. КХЛ
перерыв
СКА
1
:
Северсталь
2
Все коэффициенты
П1
6.76
X
3.63
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
перерыв
Торпедо
1
:
Шанхай Дрэгонс
1
Все коэффициенты
П1
2.54
X
2.70
П2
3.89
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо Мн
3
:
Спартак
1
Все коэффициенты
П1
1.09
X
10.00
П2
39.00
Хоккей. Мужчины
овертайм
Канада
3
:
Чехия
3
Все коэффициенты
П1
13.00
X
1.15
П2
36.00
Хоккей. Мужчины
не начался
США
:
Швеция
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
0
:
Салават Юлаев
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
1
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Словакия
6
:
Германия
2
П1
X
П2

Селебрини побил рекорд Малкина по очкам на ОИ среди игроков до 20 лет

Селебрини довел число очков на олимпийском турнире до семи и превзошел достижение Евгения Малкина, которое держалось 20 лет. Российский форвард в 2006 году набрал 6 очков.

Источник: Reuters

Нападающий сборной Канады Маклин Селебрини установил рекорд результативности на олимпийских турнирах с участием спортсменов из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди игроков до 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В четвертьфинальном матче против сборной Чехии 19-летний хоккеист открыл счет и довел число набранных очков до 7 (5 голов + 2 передачи) в четырех играх. Прежним рекордсменом по этому показателю среди хоккеистов до 20 лет был форвард сборной России Евгений Малкин, который в 2006 году по итогам 7 встреч набрал 6 очков (2+4).

Селебрини был выбран на драфте НХЛ 2024 года под общим 1-м номером клубом «Сан-Хосе Шаркс». В текущем регулярном чемпионате НХЛ он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров, набрав 81 очко (28+53) в 51 матче.

Нынешний олимпийский турнир стал первым с 2014 года, в котором принимают участие игроки НХЛ.

Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше