Брэди Ткачак: «Фотография Овечкина и Малкина — это момент, который мне больше всего запомнился на Олимпиаде-2006»

У нас есть реально классная фотография с Овечкиным и Малкиным, когда им было по 19 или 20 лет. Она до сих пор висит в обеих наших комнатах в Сент-Луисе. Знаю, что все мы участвуем на Олимпийских играх, но это, наверное, мое самое любимое воспоминание об Олимпийских играх. На самом деле я даже не помню ни одной игры моего отца. Я помню, как был там, развешивал значки и гордо носил наш флаг, но сами игры я даже не помню", — сказал Мэттью Ткачак в интерьвю The Athletic.