Брэди Ткачак: «Фотография Овечкина и Малкина — это момент, который мне больше всего запомнился на Олимпиаде-2006»

Нападающий сборной США Брэди Ткачак признался, что фотография с Александром Овечкиным и Евгением Малкиным на Олимпийских играх-2006 является его самым ярким воспоминанием о тех Играх.
В этом году братья Ткачак впервые выступают на Олимпийских играх, а 20 лет назад они были в Италии в качестве болельщиков, где следили за игрой отца за сборную США.
"Мы носились по всей деревне и буквально пытались сфотографироваться со всеми людьми, которых знали, будь то хоккей или какой-то еще вид спорта. Я помню, у нас была фотография с Сашей Коэн, фигуристкой. Я не знаю, почему это помню. Мы доходили вплоть до конькобежцев и лыжников, бобслеистов и саночников.
У нас есть реально классная фотография с Овечкиным и Малкиным, когда им было по 19 или 20 лет. Она до сих пор висит в обеих наших комнатах в Сент-Луисе. Знаю, что все мы участвуем на Олимпийских играх, но это, наверное, мое самое любимое воспоминание об Олимпийских играх. На самом деле я даже не помню ни одной игры моего отца. Я помню, как был там, развешивал значки и гордо носил наш флаг, но сами игры я даже не помню", — сказал Мэттью Ткачак в интерьвю The Athletic.
«Фотография Ови и Джино — это момент, который мне больше всего запомнился», — добавил Брэди.
