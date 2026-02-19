Ричмонд
Салливан — о победе над Швецией: «Это был великолепный хоккейный матч»

Главный тренер сборной США Майк Салливан прокомментировал победу над Швецией (2:1 ОТ) в матче ¼ финала хоккейного турнира Олимпиады-2026.

Источник: Спорт-Экспресс

«Это был великолепный хоккейный матч, и я очень горжусь нашими парнями. Мы обыграли отличную хоккейную команду из Швеции. Насладимся сегодняшним вечером, а затем переключим свое внимание на Словакию», — приводит пресс-служба сборной США слова Салливана.

Матч ½ финала США — Словакия состоится в пятницу, 20 февраля. Начало игры — 23:10 по московскому времени.

США против Швеции в последнем четвертьфинале, десятое золото Клебо: онлайн-трансляция Олимпиады 2026 в Милане.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.