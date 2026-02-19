Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.50
П2
1.60
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
США
2
:
Швеция
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
Финляндия
3
:
Швейцария
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
СКА
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
4
:
Шанхай Дрэгонс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
6
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
Канада
4
:
Чехия
3
П1
X
П2

Макдэвид побил рекорд по голевым передачам на Олимпиадах с участием игроков НХЛ

Форвард сборной Канады Коннор Макдэвид отметился двумя голевыми передачами в четвертьфинале хоккейного турнира Олимпиады-2026 против Чехии (4:3 ОТ).

Форвард сборной Канады Коннор Макдэвид отметился двумя голевыми передачами в четвертьфинале хоккейного турнира Олимпиады-2026 против Чехии (4:3 ОТ).

На счету 29-летнего нападающего «Эдмонтона» стало 9 результативных передач в четырех матчах. Как сообщает пресс-служба НХЛ, он побил ассистентский рекорд на Олимпиадах с участием хоккеистов НХЛ (1998, 2002, 2006, 2010, 2014 и 2026).

Макдэвид обошел финна Саку Койву (по восемь голевых передач в 1998 и 2006 годах), а также шведа Лукаса Рэймонда, который на Играх-2026 повторил рекорд Койву.

Всего на хоккейном турнире Олимпиады в Милане Макдэвид набрал 11 (2+9) очков и возглавляет гонку бомбардиров.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Такую Канаду реально победить — чехи не испугались суперзвезд и почти прошли в полуфинал. Не хватило совсем чуть-чуть.