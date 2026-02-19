Макдэвид побил рекорд по голевым передачам на Олимпиадах с участием игроков НХЛ

Форвард сборной Канады Коннор Макдэвид отметился двумя голевыми передачами в четвертьфинале хоккейного турнира Олимпиады-2026 против Чехии (4:3 ОТ).
На счету 29-летнего нападающего «Эдмонтона» стало 9 результативных передач в четырех матчах. Как сообщает пресс-служба НХЛ, он побил ассистентский рекорд на Олимпиадах с участием хоккеистов НХЛ (1998, 2002, 2006, 2010, 2014 и 2026).
Макдэвид обошел финна Саку Койву (по восемь голевых передач в 1998 и 2006 годах), а также шведа Лукаса Рэймонда, который на Играх-2026 повторил рекорд Койву.
Всего на хоккейном турнире Олимпиады в Милане Макдэвид набрал 11 (2+9) очков и возглавляет гонку бомбардиров.
Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.
Такую Канаду реально победить — чехи не испугались суперзвезд и почти прошли в полуфинал. Не хватило совсем чуть-чуть.