Нападающая сборной Швейцарии Мюллер: «Все боролись так отчаянно ради медали Олимпиады»

Я знала, что устала. Я знала, что ноги тяжелые. Я увидела небольшое свободное пространство и просто надеялась, что Ивана меня увидит — и она увидела. Она сделала невероятную передачу, и я избавилась от шайбы так быстро, как только могла. А потом, да, у меня потемнело в глазах, а затем я увидела всех своих друзей, бегущих ко мне, прыгающих, со слезами на глазах. Это чувство невозможно повторить", — цитирует 27-летнюю Мюллер ESPN.