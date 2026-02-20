Ричмонд
Нападающая сборной Швейцарии Мюллер: «Все боролись так отчаянно ради медали Олимпиады»

Нападающая сборной Швейцарии Алина Мюллер прокомментировала победу над командой Швеции (2:1 ОТ) в матче за третье место в женском хоккейном турнире зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.

Нападающая сборной Швейцарии Алина Мюллер прокомментировала победу над командой Швеции (2:1 ОТ) в матче за третье место в женском хоккейном турнире зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.

«Эта команда, персонал, все боролись так отчаянно ради этого момента. Я не могу сравнивать игру в сборной и в клубной команде “Бостон”. Это совершенно другая история, другая команда, другая роль в коллективе, другой статус женского спорта в мире. Сделать это, пока все смотрят, значит гораздо больше.

Я знала, что устала. Я знала, что ноги тяжелые. Я увидела небольшое свободное пространство и просто надеялась, что Ивана меня увидит — и она увидела. Она сделала невероятную передачу, и я избавилась от шайбы так быстро, как только могла. А потом, да, у меня потемнело в глазах, а затем я увидела всех своих друзей, бегущих ко мне, прыгающих, со слезами на глазах. Это чувство невозможно повторить", — цитирует 27-летнюю Мюллер ESPN.

Мюллер забила гол на 70-й минуте. Ей ассистировали Лара Кристен и Ивана Вей.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Олимпиада-2026 в Милане: медали и результаты соревнований 19 февраля.