Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
завершен
США
6
:
Словакия
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Спартак
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Канада
3
:
Финляндия
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
3
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
2
:
Адмирал
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
3
:
Амур
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
5
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
2
:
Сибирь
1
П1
X
П2

Определились финалисты хоккейного турнира Олимпиады-2026

В пятницу, 20 февраля, были сыграны полуфинальные матчи мужского хоккейного турнира Олимпийских игр-2026. Канада выиграла у Финляндии (3:2), США переиграли Словакию (6:2).

Таким образом, в финале сыграют сборные Канады и США. Матч состоится в воскресенье, 22 февраля. Начало игры — 16:10 по московскому времени.

Канадцы 9 раз в истории выигрывали золото Олимпийских игр (и 4 раза — серебро), а американцы — дважды (и 8 раз — серебро).

В матче за бронзовые медали встретятся сборные Финляндии и Словакии. Матч запланирован на субботу, 21 февраля. Начало игры — 22:40 по московскому времени.

Канада вышла в финал, США против Словакии, биатлон и коньки. Онлайн-трансляция Олимпиады 2026 в Милане.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.