Определились финалисты хоккейного турнира Олимпиады-2026

В пятницу, 20 февраля, были сыграны полуфинальные матчи мужского хоккейного турнира Олимпийских игр-2026. Канада выиграла у Финляндии (3:2), США переиграли Словакию (6:2).
Таким образом, в финале сыграют сборные Канады и США. Матч состоится в воскресенье, 22 февраля. Начало игры — 16:10 по московскому времени.
Канадцы 9 раз в истории выигрывали золото Олимпийских игр (и 4 раза — серебро), а американцы — дважды (и 8 раз — серебро).
В матче за бронзовые медали встретятся сборные Финляндии и Словакии. Матч запланирован на субботу, 21 февраля. Начало игры — 22:40 по московскому времени.
