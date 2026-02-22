Игроки 31 из 32 команд НХЛ станут призерами Олимпиады-2026

Сборная Финляндии победила команду Словакии (6:1) в матче за третье место мужского хоккейного турнира зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, победа финской команды гарантирует, что игроки 31 из 32 команд лиги станут призерами Олимпиады-2026.
Финны взяли бронзу Олимпиады. В пятый раз за девять последних турниров.
В ворота словацкой команды в том числе забили Себастьян Ахо («Каролина»), Эрик Хаула (дважды, «Нэшвилл»), Роопе Хинтц («Даллас»), Каапо Какко («Сиэтл») и Джоэль Армиа («Лос-Анджелес»).
В финальном матче 22 февраля сыграют сборные Канады и США.
