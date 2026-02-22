Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.55
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.69
П2
8.75
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. Мужчины
завершен
Словакия
1
:
Финляндия
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
5
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Торпедо
3
:
Ак Барс
2
П1
X
П2

Игроки 31 из 32 команд НХЛ станут призерами Олимпиады-2026

Сборная Финляндии победила команду Словакии (6:1) в матче за третье место мужского хоккейного турнира зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, победа финской команды гарантирует, что игроки 31 из 32 команд лиги станут призерами Олимпиады-2026.

Финны взяли бронзу Олимпиады. В пятый раз за девять последних турниров.

В ворота словацкой команды в том числе забили Себастьян Ахо («Каролина»), Эрик Хаула (дважды, «Нэшвилл»), Роопе Хинтц («Даллас»), Каапо Какко («Сиэтл») и Джоэль Армиа («Лос-Анджелес»).

В финальном матче 22 февраля сыграют сборные Канады и США.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

