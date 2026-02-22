Ахо: «Я очень горжусь тем, как сборная Финляндии смогла собраться и завоевать эту медаль»

Нападающий сборной Финляндии Себастьян Ахо прокомментировал победу над командой Словакии (6:1) в матче за третье место мужского хоккейного турнира зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.
Финны взяли бронзу Олимпиады. В пятый раз за девять последних турниров.
«Честно говоря, чувства немного смешанные после того, как вчера мы были так близки к выходу в финал. Но я очень горжусь тем, как мы смогли собраться сегодня и завоевать эту медаль. Думаю, мы можем поблагодарить себя за то, как настроились на этот матч», — цитирует 28-летнего хоккеиста сайт НХЛ.
Ахо в матче за третье место забил первый гол своей команды.
