Главный тренер сборной Словакии Орсаг: «Финны вполне могли быть в финале»

Главный тренер сборной Словакии Владимир Орсаг прокомментировал поражение от команды Финляндии (1:6) в матче за третье место мужского хоккейного турнира зимних Олимпийских игр-2026.
«Мы знали, что будет очень и очень трудно дважды обыграть такую команду, как Финляндия. Если посмотреть на игру финнов, они прибавляли от матча к матчу. Они обыграли Швецию, обыграли Швейцарию, очень и очень хорошо сыграли против Канады. Они вполне могли быть в финале», — цитирует словацкого специалиста сайт НХЛ.
Финны взяли бронзу Олимпиады. В пятый раз за девять последних турниров.
Сборная Словакии на групповом этапе олимпийского турнира заняла первое место в квартете B, набрав в трех матчах шесть очков. В том числе она победила сборную Финляндии (4:1).
Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.
Олимпиада 2026 в Милане, все медали 15-го дня: результаты соревнований 21 февраля.