Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.55
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.68
П2
8.75
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.51
X
5.17
П2
5.40
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.30
П2
1.97
Хоккей. Мужчины
16:10
Канада
:
США
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.17
П2
2.74
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.21
П2
2.92
Хоккей. Мужчины
завершен
Словакия
1
:
Финляндия
6
П1
X
П2

Ткачак — о финале против Канады на Олимпиаде-2026: «Тут есть место ненависти»

Нападающий сборной США Брэди Ткачак прокомментировал предстоящий финал Олимпиады-2026 против Канады.

Нападающий сборной США Брэди Ткачак прокомментировал предстоящий финал Олимпиады-2026 против Канады.

«Тут есть место ненависти. Я имею в виду, что канадцы долго были на вершине. Они были лучшими на протяжении многих лет, а теперь мы хотим быть на их месте, быть лучшими. Я думаю, многие участники матча согласятся, что это самая важная игра в карьере. В прошлом году нам не хватило всего одного броска, чтобы обыграть их, и я не хочу пережить это снова», — цитирует Ткачака ESPN.

В феврале 2025 года в финале Кубка четырех наций канадцы обыграли американцев в овертайме со счетом 3:2.

Финальная встреча Игр-2026 состоится 22 февраля и начнется в 16.10 по московскому времени.

Кто выиграет финал Олимпиады? Прогнозы авторов «СЭ» — в США верит только один.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.