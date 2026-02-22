Ткачак — о финале против Канады на Олимпиаде-2026: «Тут есть место ненависти»

Нападающий сборной США Брэди Ткачак прокомментировал предстоящий финал Олимпиады-2026 против Канады.
«Тут есть место ненависти. Я имею в виду, что канадцы долго были на вершине. Они были лучшими на протяжении многих лет, а теперь мы хотим быть на их месте, быть лучшими. Я думаю, многие участники матча согласятся, что это самая важная игра в карьере. В прошлом году нам не хватило всего одного броска, чтобы обыграть их, и я не хочу пережить это снова», — цитирует Ткачака ESPN.
В феврале 2025 года в финале Кубка четырех наций канадцы обыграли американцев в овертайме со счетом 3:2.
Финальная встреча Игр-2026 состоится 22 февраля и начнется в 16.10 по московскому времени.
Кто выиграет финал Олимпиады? Прогнозы авторов «СЭ» — в США верит только один.
Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.