Ткачак — о финале против Канады на Олимпиаде-2026: «Тут есть место ненависти»

«Тут есть место ненависти. Я имею в виду, что канадцы долго были на вершине. Они были лучшими на протяжении многих лет, а теперь мы хотим быть на их месте, быть лучшими. Я думаю, многие участники матча согласятся, что это самая важная игра в карьере. В прошлом году нам не хватило всего одного броска, чтобы обыграть их, и я не хочу пережить это снова», — цитирует Ткачака ESPN.