Сузуки — о Кросби: «Он отлично смотрелся на льду, надеюсь, он сыграет в финале»

Нападающий сборной Канады Ник Сузуки прокомментировал состояние капитана команды Сидни Кросби перед финальным матчем Олимпиады-2026 против США.
«Мне показалось, что он отлично смотрелся на льду, так что, надеюсь, он в деле. Это будет многое значить и для него, и для нас. Он такой сильный лидер, у него такой сильный характер. Все равняются на него, и было бы здорово, если бы он смог сыграть», — приводит слова Судзуки пресс-служба НХЛ.
Ранее 38-летний Кросби пропустил полуфинал против Финляндии (3:2) из-за травмы, полученной в четвертьфинале с чехами (4:3 ОТ). 21 февраля форвард принялучастие в закрытой тренировке команды.
Матч между командами состоится 22 февраля и начнется в 16.10 по московскому времени.
