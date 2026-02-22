Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.55
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.68
П2
8.75
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.51
X
5.17
П2
5.40
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.30
П2
1.97
Хоккей. Мужчины
16:10
Канада
:
США
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.17
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.21
П2
2.92
Хоккей. Мужчины
завершен
Словакия
1
:
Финляндия
6
П1
X
П2

Сузуки — о Кросби: «Он отлично смотрелся на льду, надеюсь, он сыграет в финале»

Нападающий сборной Канады Ник Сузуки прокомментировал состояние капитана команды Сидни Кросби перед финальным матчем Олимпиады-2026 против США.

Нападающий сборной Канады Ник Сузуки прокомментировал состояние капитана команды Сидни Кросби перед финальным матчем Олимпиады-2026 против США.

«Мне показалось, что он отлично смотрелся на льду, так что, надеюсь, он в деле. Это будет многое значить и для него, и для нас. Он такой сильный лидер, у него такой сильный характер. Все равняются на него, и было бы здорово, если бы он смог сыграть», — приводит слова Судзуки пресс-служба НХЛ.

Ранее 38-летний Кросби пропустил полуфинал против Финляндии (3:2) из-за травмы, полученной в четвертьфинале с чехами (4:3 ОТ). 21 февраля форвард принялучастие в закрытой тренировке команды.

Матч между командами состоится 22 февраля и начнется в 16.10 по московскому времени.

Кто выиграет финал Олимпиады? Прогнозы авторов «СЭ» — в США верит только один.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.