Хоккеист Кросби не сыграет в финальном матче на Олимпиаде

В финале олимпийского турнира встретятся сборные Канады и США.

Источник: Getty Images

МИЛАН, 22 февраля. /ТАСС/. Капитан сборной Канады по хоккею Сидни Кросби не вошел в состав на финальный матч олимпийского турнира против команды США. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Встреча между сборными Канады и США пройдет 22 февраля и начнется в 16:10 мск.

18 февраля Кросби досрочно завершил четвертьфинальный матч против команды Чехии (4:3 ОТ) после силового приема во втором периоде, уйдя в раздевалку прихрамывая. После этого главный тренер сборной Канады Джон Купер не исключил участия хоккеиста в следующих встречах, однако форвард не участвовал в полуфинальной игре с командой Финляндии 20 февраля (3:2). С 6 очками (2 гола + 4 передачи) Кросби занимает четвертое место в списке самых результативных игроков сборной Канады на турнире.

Кросби 38 лет, он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбургом» под первым номером в 2005 году, с того же года выступает за этот клуб. Канадец является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), дважды становился лучшим бомбардиром и признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата (2007, 2014), был лучшим снайпером регулярного сезона (2010, 2017) и самым ценным игроком плей-офф (2016, 2017). В составе сборной Канады выиграл Олимпийские игры (2010, 2014) и чемпионат мира (2015). В 2017 году Кросби вошел в список 100 лучших игроков лиги за 100 лет.

Игроки НХЛ выступают на Олимпиаде впервые с 2014 года.