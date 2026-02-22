Хеллибак — настоящий MVP Олимпиады. Приз несправедливо отдали Макдэвиду

США — олимпийские чемпионы. Снято проклятие, длившееся 46 лет. Американцы не выигрывали золото с 1980 года. И человек, заслуживший наибольшую благодарность за главный успех звездно-полосатых в XXI веке, — голкипер Коннор Хеллибак.
В лучах славы обязательно окажется Джек Хьюз. Автор золотого гола в овертайме уже вошел в олимпийскую историю. Как когда-то Сидни Кросби, похоронивший США в овертайме финала Игр-2010 в Ванкувере. Но американцы сегодня вряд ли вообще дожили бы до формата «3×3», если бы не сейвы Хеллибака.
За почти 62 минуты олимпийского финала вратарь отразил 41 бросок. Основная нагрузка пришлась на второй период и огненную концовку, когда канадцы давили в большинстве. Хеллибак — главный герой золотого матча. Хотя еще до старта турнира оставались сомнения, справится ли голкипер «Виннипега» с ролью первого номера.
И Коннор справился! Его карьера до сегодняшнего вечера выглядела парадоксально: три «Везина Трофи», статус одного из сильнейших вратарей мира — и ни одного крупного командного титула на взрослом уровне. С «Виннипегом» он лишь однажды дошел до финала конференции — в 2018 году. На последнем Турнире четырех наций финал сложился противоположно олимпийскому: тогда Канада забрала овертайм. Теперь все изменилось. Этот день стал судьбоносным и для сборной США и лично для Хеллибака — он впервые выиграл по-настоящему большой трофей.
Американец не дал повода усомниться в себе на протяжении всей Олимпиады. Джереми Суэймэн появился лишь однажды — в групповом матче с Данией, где получил три гола. Коннор же за пять игр пропустил всего шесть. И главное — выиграл для США два овертайма без права на ошибку: четвертьфинал со Швецией и финал против Канады.
Подобных вратарских выступлений Олимпиада не видела давно. Напрашивается сравнение с финалом Олимпиады-1998 в Нагано, где Доминик Гашек принес золото Чехии, буквально вырвав чемпионство из рук России. Но тогда ему пришлось отразить лишь 20 бросков. Хеллибак выдержал вдвое более серьезную нагрузку — против праймовой Канады с Макдэвидом, Маккинноном и Селебрини.
Коннор не просто выиграл золото. Он разрушил миф о собственной некубковости и неспособности собраться в ключевых матчах. Когда Канада сделала ставку на Джордана Биннингтона, было понятно, почему Джон Купер доверяет этому вратарю. Каким бы кошмарным ни был его сезон в «Сент-Луисе», голкипер «Блюз» умеет выгрызать победы в решающих играх. Такую же хватку хотелось увидеть от Хеллибака на Олимпиаде — и он ее показал.
Справедливым выглядело бы и признание американца MVP турнира. Однако приз достался Коннору Макдэвиду. Впрочем, вряд ли Хеллибака это серьезно огорчило. Когда на шее золотая олимпийская медаль, любые индивидуальные награды уходят на второй план.