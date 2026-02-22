Хеллибак — настоящий MVP Олимпиады. Приз несправедливо отдали Макдэвиду

И Коннор справился! Его карьера до сегодняшнего вечера выглядела парадоксально: три «Везина Трофи», статус одного из сильнейших вратарей мира — и ни одного крупного командного титула на взрослом уровне. С «Виннипегом» он лишь однажды дошел до финала конференции — в 2018 году. На последнем Турнире четырех наций финал сложился противоположно олимпийскому: тогда Канада забрала овертайм. Теперь все изменилось. Этот день стал судьбоносным и для сборной США и лично для Хеллибака — он впервые выиграл по-настоящему большой трофей.