«Величайшая страна в мире заслужила это». Как США и Трамп отметили победу на Олимпиаде

Победный гол американцы отметили очень красивым жестом: Остон Мэттьюз, Зак Веренски и Мэттью Ткачак втроем держали джерси Джонни Годро, который вместе с братом погиб в ДТП летом 2024-го.
После трагедии американцы на каждый крупный турнир возили свитер хоккеиста. Совпадение или нет, но весной 2025 года США выиграли чемпионат мира, а теперь — Олимпиаду.
Участвовал в церемонии награждения сын Годро, который родился уже после смерти отца.
При этом сами хоккеисты сборной были невероятно счастливы.
«Сегодня я оторвусь по полной», — попали в эфир слова форварда Винсента Трочека.
Крайне печально смотрелось вручение серебряных медалей канадцам. Особенно долго камера держала в кадре Сидни Кросби: ветеран не смог принять участие в решающем матче из-за травмы.
По данным журналиста Эллиотта Фридмана, Сидни посчитал, что не сможет внести достаточный вклад, и остальные игроки будут гораздо полезнее него. Теперь у Кросби есть два золота Олимпийских игр и одно серебро. Судя по всему, на Олимпиадах мы его больше не увидим.
Не менее грустным был и Коннор Макдэвид. Ему вручили звание лучшего игрока турнира, однако именно после его потери и случился победный гол США. История закольцевалась с финалом Кубка Стэнли-2024: тогда форвард тоже получил звание MVP, но остался без трофея.
Наиболее интересной была реакция Дональда Трампа. Перед прошлогодним финалом Турнира четырех наций он заявил, что однажды Канада станет 51-м штатом США, а позже отказывался признавать поражение сборной из-за действий судей. Зато сейчас он развернулся по полной.
«Поздравляю нашу великолепную сборную США по хоккею! Они завоевали золото! Вау!» — написал Трамп в своей социальной сети.
Через минуту он добавил еще один пост: «Что за игра!!!».
И даже этого ему показалось мало. «Много побед», — написал Трамп еще через минуту.
Не отставал от президента и аккаунт Белого дома. Там появился репост прошлогоднего сообщения премьер-министра Канады, сделанного после победы в том самом Турнире четырех наций: «Вы не заберете нашу страну — вы не заберете нашу игру». Сопроводили этот репост фотографией орла, который сверху ставит лапу на другую птицу.
Позже в этом аккаунте появилось и интервью Джека Хьюза, забросившего победную шайбу.
«Все это ради нашей страны. Я люблю США. Я люблю своих товарищей по команде. Я очень горжусь тем, что я американец. Просто смелая, решительная победа», — заявил он.
Патриотические фразы выдавал и Мэттью Ткачак.
«США — величайшая страна в мире и заслужила это. Для меня большая честь быть частью этой команды», — сказал хоккеист.
Вероятно, обоих в ближайшее время ждут государственные награды.