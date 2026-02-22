«Величайшая страна в мире заслужила это». Как США и Трамп отметили победу на Олимпиаде

По данным журналиста Эллиотта Фридмана, Сидни посчитал, что не сможет внести достаточный вклад, и остальные игроки будут гораздо полезнее него. Теперь у Кросби есть два золота Олимпийских игр и одно серебро. Судя по всему, на Олимпиадах мы его больше не увидим.