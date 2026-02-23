Сборная США выиграла первое золото Олимпиады с участием игроков НХЛ

Среди игроков НХЛ, представлявших разные команды, обладателями золотых медалей стали: трое из «Миннесоты»; по двое из «Бостона», «Рейнджерс», «Оттавы», «Вегаса» и «Виннипега»; а также по одному из «Анахайма», «Баффало», «Каролины», «Колорадо», «Коламбуса», «Далласа», «Детройта», «Флориды», «Нью-Джерси», «Тампы», «Торонто» и «Колорадо».