Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.50
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Сибирь
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
Канада
1
:
США
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
4
:
Адмирал
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Спартак
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
3
:
Амур
4
П1
X
П2

Сборная США выиграла первое золото Олимпиады с участием игроков НХЛ

Сборная США победила команду Канады (2:1 ОТ) в финальном матче мужского хоккейного турнира зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, это первое золото сборной США на олимпийских турнирах с участием игроков НХЛ.

Мы видели один из величайших финалов в истории хоккея! США впервые за 46 лет выиграли Олимпиаду.

Сборная США завоевала третье в своей истории олимпийское золото и первое за 46 лет.

Среди игроков НХЛ, представлявших разные команды, обладателями золотых медалей стали: трое из «Миннесоты»; по двое из «Бостона», «Рейнджерс», «Оттавы», «Вегаса» и «Виннипега»; а также по одному из «Анахайма», «Баффало», «Каролины», «Колорадо», «Коламбуса», «Далласа», «Детройта», «Флориды», «Нью-Джерси», «Тампы», «Торонто» и «Колорадо».