Хоккейный клуб «Волга» в Ульяновске выплатил игрокам большую часть долгов по зарплате

По данным прокуратуры, руководство клуба в феврале-апреле 2018 года не принимало мер для своевременной выплаты в полном объеме оплаты труда 74 игроков, а также представителей тренерского штаба и техперсонала. В результате у организации образовалась задолженность перед сотрудниками привели в размере более 15 млн рублей.

«Прокурор Засвияжского района города Ульяновска внес директору хоккейного клуба “Волга” представление об устранении нарушений закона и прав граждан. Во исполнение требований прокуратуры администрация организации выплатила работникам более 9 млн рублей», — сказал собеседник агентства.