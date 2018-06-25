Он играл с Радуловым и мог стать звездой. Жизнь хоккеиста оборвалась в 32 года

Источник: Спорт-Экспресс

ТХК И ЗОЛОТО ЮЧМ

Сергей Огородников — воспитанник иркутского хоккея. Свои первые шаги он делал в местной школе под названием «Олимпия», а уже в 15 лет дебютировал за фарм-клуб московского «Динамо». В начале 2000-х пробиться в основной состав бело-голубых получалось лишь у единиц. Основная часть молодых динамовцев отправлялась набираться опыта в тверской ТХК, выступавший в Высшей хоккейной лиге. Не стал исключением и Огородников.

В команде из Твери, которую тренировал Николай Ванин, Сергей выступал уже в 17 лет. И был в ней одним из самых интересных и перспективных нападающих наряду с ровесником Александром Радуловым. Форварды нередко появлялись на площадке в одной тройке. Голодные до побед и азартные динамовцы очень нравились Николаю Ванину — и тот не обделял их игровым временем и доверием. За 21 встречу один из самых молодых хоккеистов ТХК Огородников набрал 11 (8+3) очков и помог своему партнеру Александру Радулову стать лучшим бомбардиром тверского клуба с 31 (15+16) набранным баллами.

Сезон-2003/04 вообще получился одним из лучших в карьере Огородникова. Сергей попал в юниорскую сборную России под руководством Валерия Брагина и выиграл с ней золотые медали чемпионата мира, проходившего в Минске. Уроженец Иркутска в 6 матчах забросил 3 шайбы и расположился в списке снайперов россиян вслед за Романом Волошенко (5 голов) и Евгением Малкиным (4). А уже летом глаз на Огородникова положили боссы «Нью-Йорк Айлендерс», задрафтовавшие его в третьем раунде под общим 82-м номером.

ЦСКА

Однако подвиги Сергея не впечатлили руководство динамовского клуба — и Огородников перешел в другой московский коллектив — ЦСКА, где и провел последующие два сезона. Техничному и умному нападающему зачастую не хватало скорости, зато в игре на свободном льду он всегда мог придумать что-то оригинальное — отдать тонкую передачу, исполнить короткую подкидку, подпустить под клюшку или совершить прицельный кистевой бросок. Огородников был хитреньким хоккеистом и играл на дефицитной позиции центрфорварда.

Для того, чтобы стать топ-нападающим, Сергею недоставало мощи, выносливости и «физики». Он был больше полезен в созидании, но не так силен в силовой борьбе и разрушении. В ЦСКА Виктор Тихонов и Вячеслав Быков научили его быть более разносторонним нападающим. Ведь когда-то и сам Быков играл на позиции центрфорварда.

В состав основной команды московских армейцев молодой Огородников попадал не всегда. В то время в ЦСКА зажигали Николай Жердев, Александр Фролов, Андрей Николишин, Сергей Мозякин и Владимир Цыплаков. Зато за фарм Сергей отличался с завидным постоянством и набирал в среднем по очку за матч. Вот только уровень молодежной лиги он уже перерос и хотел играть против мужиков.

На второй год контракта с ЦСКА Огородников под конец сезона перебрался в «Салават Юлаев». А перед этим успел положить в личную копилку еще одну ценную награду — серебряную медаль молодежного чемпионата мира. На этот раз с результативностью было хуже, чем в Минске. Лишь одно набранное очко в шести встречах. Правда, и роль у Сергея в той сборной была не ключевой. Выиграть конкуренцию в ведущих звеньях у Малкина, Радулова, Кулемина, Широкова и Лемтюгова оказалось не просто.

Пробовал Огородников свои силы и за океаном. В сезоне-2006/07 Сергей отправился в стан задрафтовавших его «Островитян». Но так и не сыграл в НХЛ ни одного матча. Оставаться в ахаэловском «Бриджпорте», а уж тем более в Лиге Восточного побережья, россиянин не захотел и через год вернулся на родину в ЦСКА.

С тех пор карьера Огородникова пошла на спад. В командах суперлиги и КХЛ он не набирал больше 4 очков за сезон и преимущественно выступал в ВХЛ, а также успел провести 3 неполных сезона в белорусском «Гомеле» и один (последний) — в польском «Подхале». С гомельчанами и командой из Нового Тарга Сергей выигрывал бронзу, а в прошлом году стал лучшим ассистентом (11 передач) и бомбардиром (20 очков) плей-офф польского чемпионата.

«НАСТОЯЩИЙ ХОККЕЙНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»

Об Огородникове рассказывает его партнер по пятерке в «Динамо-1986» защитник Андрей Бащенко:

— Серега приехал в Москву из Иркутска в возрасте 15 лет. Так получилось, что в команду мы с ним пришли примерно в одно время. И с тех пор регулярно выходили на лед вместе. У нас тогда подобралась отличная пятерка. В атаке зажигали Радулов, Столяров и Огородников, а в обороне отрабатывали мы с Соколовым.

Серега был настоящим хоккейным интеллектуалом, умеющим отдать скрытую передачу и прочитать игру на несколько шагов вперед. Ему где-то не хватало «физики» и спортивной наглости, но эти недостатки он с лихвой компенсировал смекалкой. Вроде бы, он был не так быстр, но, при этом, почти не проваливался и успевал возвращаться назад. Играть с ним было одно удовольствие.

Думаю, то же самое могут сказать и Радулов и со Столяровым. Не хочу переоценивать значимость Сергея в нашей пятерке, но, во многом, именно благодаря его шикарным передачам Саня сумел вырасти в хоккеиста мирового масштаба. Да и Генка до сих пор востребован в хороших командах КХЛ.

Было видно, что ребята играли с душой и наслаждались хоккеем. Огородников идеально связывал Радулова и Столярова и был настоящим мозгом нашей динамовской пятерки. Чуть позже они всей тройкой перебрались в ТХК. И, даже несмотря на то, что были там самыми молодыми в команде, регулярно забрасывали важнейшие шайбы. А Серега продолжал «кормить» Радула своими филигранными передачами.

«СКРОМНЫЙ И НЕКОНФЛИКТНЫЙ»

— В жизни Серега был скромным и неконфликтным парнем. Он всегда отличался спокойствием и рассудительностью. Наверное, таким и должен быть настоящий центрфорвард. С ним было приятно общаться и очень просто находить общий язык. Даже и не вспомню, чтобы он с кем-то когда-то ругался или дрался. Хотя, команда у нас тогда была боевая и задиристая. Чего только стоят матчи против парфеновского ЦСКА!

В коллективе мы иногда подшучивали на Серегой и называли его Биг Ус. Почему? Да потому что у него очень рано начали расти усы. Они были черные, большие и пушистые. Вот и придумали ему такое прозвище. Он на нас не обижался и лишь смеялся в ответ. А еще помню, как мы приехали после летнего отдыха на сборы и на Серегу очень сильно ругался наш динамовский тренер Борис Гольцев. Кричал ему: «Сереж, ну посмотри на себя! В какой форме ты приехал на тренировки после двухмесячного отпуска? Такое ощущение, что ты все это время лежал в канаве и вообще ничего не делал!».